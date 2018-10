Strade più sicure, a Mottola la presentazione del progetto esoscheletro

Creato Martedì, 02 Ottobre 2018 10:53

Mercoledì 3 ottobre, ore 16.00, presso la sala conferenze dell’ex ospedale Umberto I dI Mottola, in provincia di Taranto, il Comitato “Strade Sicure” in collaborazione con la “Progettiamo Autonomia” e la Fondazione "Angeli di Padre Pio", presenta il progetto dell'esoscheletro, l’unità robotica di movimento per soggetti disabili, già utilizzato in Puglia come realtà sanitaria presso la suddetta Fondazione e ora fruibile da privati cittadini. Di preciso l'esoscheletro è un apparecchio cibernetico esterno in grado di potenziare le capacità fisiche dell'utilizzatore che ne viene rivestito e che costituisce una sorta di "muscolatura artificiale". Il Comitato è da tempo impegnato a promuovere iniziative che, coinvolgendo gli enti pubblici, consentano la programmazione e la realizzazione di interventi in grado di migliorare le condizioni della viabilità in termini di pubblica sicurezza.

“Siamo particolarmente sensibili - sottolinea il Presidente del Comitato ‘Strade Sicure’, Vanni Caragnano - alle problematiche e alle esigenze dei familiari delle vittime della strada, per questo, da subito, abbiamo voluto promuovere quest’iniziativa con l’intento di far conoscere, nell’ambito dell’evoluzione delle nuove tecnologie in materia sanitaria, l’importanza dell’utilizzo dell’esoscheletro, che dà autonomia di movimento a chi, quell’autonomia, l’ha persa non avendo più il pieno controllo del proprio corpo”. L’appuntamento sarà anche l’occasione per discutere dei nuovi Livelli Essenziali di assistenza previsti dal nuovo nomenclatore tariffario degli ausili per disabili, come da Dpcm, firmato il 12 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017, che aggiorna quello fermo al 1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe". A fine serata sarà consegnato un esoscheletro a un cittadino mottolese, che ha già avuto modo di sperimentarne l’utilizzo qualche settimana fa, a Grosseto, in una staffetta tutta speciale, la Robotic Rewalk Race.



Oreste Roberto Lanza

