A Bari si parla di regolamento generale sulla protezione dei dati

Creato Mercoledì, 03 Ottobre 2018 22:24

Domani, giovedì 4 ottobre, a Bari, presso Hotel Parco dei Principi, IV edizione del ConfSec, il più importante evento sulla Sicurezza delle Informazioni del Sud Italia. Obiettivo sensibilizzare gli imprenditori e gli amministratori pubblici sui rischi del cyber crime e sulle conseguenze dannose derivanti dalla sottovalutazione del problema. Una tavola rotonda dove si parlerà dell'attuazione del GDPR, delle misure di Sicurezza richieste, illustrando il corretto approccio alla normativa Europea. Un resoconto di cosa è stato fatto ed un confronto sulla cosa c'è da fare e sul come impostare un progetto di adeguamento al GDPR, General Data Protection Regulation, regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) n. 2016/679) con la testimonianza del DPO di Acquedotto Pugliese Spa ad illustrare il percorso seguito per la compliance. L'obiettivo del convegno ConfSec, fanno sapere gli organizzatori, è proprio quello di informare manager d'impresa, sui pericoli del web e sulle strategie per difendere l'integrità e la disponibilità dei propri dati e rispondere ad esigenze di compliance. Il nuovo GDPR, ha rivoluzionato l'approccio alla protezione dei dati per far fronte alle nuove minacce con cui bisogna fare i conti per la tutela del dato personale. Attenzione anche sul fronte CyberSecurity. Non mancheranno gli interventi dei principali player di mercato che affronteranno tematiche tanto spinose quanto diffuse anche tra le PMI. E proprio per le PMI, Project Management Institute ( portale delle piccole e medie imprese) in arrivo un supporto da ENISA, Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Alla tavola rotonda parteciperà i dirigenti dell’Autorità Garante per la Privacy, che si soffermeranno nell’illustrare l'attuazione del GDPR, le misure di Sicurezza richieste, approfondendo il corretto approccio alla normativa Europea. Inizio ore 8.30.

Oreste Roberto Lanza

