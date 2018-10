Thun: dalla Lucania alla Reggia di Caserta i collezionisti a raduno per il lancio della Nuova Collezione Natale

Oltre 100 collezionisti pronti a rappresentare la Lucania sabato 20 ottobre a Caserta in occasione del grande evento in programma alla Reggia e organizzato da THUN, la storica azienda di ceramiche nata a Bolzano, per festeggiare i 20 anni dalla nascita del suo Club e tutti gli appassionati del marchio. La THUN, azienda bolzanina famosa per i tradizionali angeli di ceramica dipinti a mano e non solo, è presente in Lucania, con circa 8 punti vendita. Negli ultimi 3 anni l'azienda ha aperto in Lucania 2 punti e avviato un’attività di selezione sul territorio che oltre a rinforzare il personale di vendita, ha creato nuove opportunità di inserimento per giovani laureati. Si stima che a centinaia siano in arrivo dalla Lucania. “Una risposta davvero importante –commenta Paolo Denti, Amministratore Delegato di THUN SPA - da una regione dove storicamente l’azienda è sempre stata presente e nella quale vogliamo continuare ad investire, anche per il futuro. Il programma della giornata prevede un sabato pomeriggio di visite ai tesori della Reggia tra i giardini, ricchi di vegetazione, fontane e luoghi segreti e nascosti, e le stanze del Palazzo, con percorsi dedicati nei sontuosi appartamenti Reali. Grandiosi allestimenti, esclusive anteprime per tutti i fan, tra cui la nuova collezione, oggetto del desiderarlo di migliaia di appassionati. Divertenti intrattenimenti completeranno questa esperienza unica e indimenticabile, che si concluderà con un emozionante spettacolo serale ricco di musica, immagini e colori per ripercorrere insieme la storia di THUN e la magia del Natale. L’evento sarà anche dedicato al lancio. della nuova collezione Natale, rimasta per molti mesi top secret e che, terminata la kermesse sarà immediatamente disponibile per la vendita al grande pubblico.

Oreste Roberto Lanza

