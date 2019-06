Prova ad adescare una minore nei pressi di un parco

Grave episodio di cronaca avvenuto pochi giorni fa a Sala Consilina, dove un 35enne del posto è stato denunciato dai Carabinieri della locale compagnia per accuse e minacce nei confronti di una minorenne. Il fatto è avvenuto nei pressi di un parco, dove la dodicenne era in compagnia di alcune amichette, quando il ragazzo a bordo di un auto si è avvicinato per chiederle di salire a bordo della sua automobile offrendogli una cospicua somma di denaro. Impaurita e in lacrime la piccola è scappata via a casa raccontando l'accaduto ai genitori, che prontamente si sono rivolti alla locale caserma dell’Arma per sporgere formale denuncia. Sono in corso adesso le indagini per accertare le reali intenzioni dell’uomo.