Conferenza stampa con l'Organizzazione Mondiale della Sanità

Regione Puglia ed Organizzazione Mondiale della Sanità insieme per le valutazioni di impatto sanitario a Taranto. Presentazione del progetto in conferenza stampa, Giovedì 20 Giugno, ore 13, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in Via della Missione 4 a Roma. Invitati alla conferenza stampa i Ministri della Salute On. Giulia Grillo e dell'Ambiente Gen. Sergio Costa, i rappresentanti ed esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, FNOMCEO, Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente.

Dopo i saluti dell'On. Ubaldo Pagano, Membro Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e di Giovanni Stea, Assessore Qualità dell'Ambiente di Regione Puglia e l'introduzione di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), ci saranno gli interventi di : Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Francesca Racioppi Direttore Centro Europeo per la Salute e l'Ambiente OMS, Marco Martuzzi Centro Europeo per la Salute e l'Ambiente OMS, Responsabile del Progetto, Barbara Valenzano Direttore Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, Vito Montanaro Direttore Dip. Promozione Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, della Regione Puglia, Joseph Spadaro Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Bilbao, Gianmarco Surico Direttore Dipartimento Oncologico Regionale di Regione Puglia.