Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita, denunciato l' automobilista

Un 41enne è morto la notte scorsa in un incidente avvenuto sulla statale 106 in territorio di Crotone nei pressi dell’ex area industriale, all’altezza dell’ex Pertusola. Stava rientrando a casa dalla località Margherita dove aveva arbitrato una partita di calcio in un torneo amatoriale.

Si trovava in sella al suo scooter insieme al figlio di 10 anni quando, per cause in corso di accertamento, è stato tamponato da un'Alfa Romeo Giulietta condotta da un 22enne. L'auto ha trascinato per una decina di metri lo scooter rimasto incastrato nella parte anteriore della vettura. I corpi dei due entrambi con il casco, sono stati sbalzati sulla strada. L'uomo è deceduto sul colpo. Il bambino, gravemente ferito, è stato portato nell'ospedale di Catanzaro. I medici si sono riservati la prognosi anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i medici del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Crotone per i rilievi. L'autista dell'auto, risultato negativo ai test per alcool e droga, è stato denunciato per omicidio stradale e lesioni.