Un domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, tra i più famosi domatori italiani è stato azzannato da una tigre ed è morto poco dopo per le ferite riportate. È successo ieri in serata a Triggiano, alle porte di Bari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai Carabinieri, l'incidente è avvenuto attorno alle ore 20. Weber stava addestrando quattro tigri reali del Bengala, quando è stato azzannato prima da uno degli animali, al quale si sono aggiunti gli altri tre.

Per ben mezzora il corpo dilaniato del domatore è rimasto in balia delle tigri, fino a quando i carabinieri e i soccorritori non sono riusciti a recuperarlo. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma è stato inutile: troppo gravi le ferite riportate. Sotto choc i dipendenti del circo Orfei. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per cercare di ricostruire l'accaduto.