Si è scontrato con un’auto guidata da una donna che l'ha travolto

Era alla guida del suo apecar uno sfortunato 81enne quando, facendo un’inversione di marcia, si è scontrato con un’auto guidata da una donna che l'ha travolto in pieno lungo la Provinciale in territorio di Sala Consilina, nel Vallo di Diano.

Trasportato in codice rosso prima a Polla poi successivamente a Nocera per l’aggravarsi delle condizioni, l'anziano è spirato per le sue condizioni critiche. I Carabinieri della locale stazione hanno sequestrato la salma per l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. Sequestrati anche la cartella clinica, l’apecar su cui viaggiava l’uomo e l’auto della donna.