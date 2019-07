L'accesso tramite un foro d'ingresso ad un muro

Ha dell'incredibile quello che è accaduto la notte scorsa in un bar tabacchi e pasticceria di Atena Lucana nel salernitano, al confine con la Basilicata, dove dei ladri hanno rubato i soldi della cassa e interi vassoi di pasticcini. L'intrusione nel locale è avvenuta tramite un foro d'ingresso ad un muro che accede nel bagno. Sottratti anche diversi tabacchi. I proprietari increduli per l'accaduto, hanno avvisato subito i Carabinieri che dopo i rilievi del caso hanno avviato le indagini per risalire ai colpevoli.