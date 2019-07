Allagamenti nelle strade principali cittadine, in garage e scantinati

Un violento nubifragio si è abbattuto attorno alle 3 della notte scorsa sul territorio del comune di Corigliano Rossano. L'acquazzone ha provocato allagamenti nelle strade principali cittadine con l'acqua che è arrivata fino a superare il livello delle ruote delle autovetture parcheggiate per strada. Allagati anche anche garage e scantinati.

Cielo illuminato a giorno da violenti scariche elettriche e mare in tempesta. Apprensione tra la gente impaurita dal terribile ricordo ancora vivo del disastro causato dell'alluvione della 2015. Per qualche minuto interruzione anche della corrente elettrica in alcune abitazioni, una famiglia di cinque persone è stata fatta evacuare nella parte bassa del centro storico di Rossano.