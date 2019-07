Un riconoscimento particolare alla giornalista lucana di Telenorba Francesca Rodolfo

“OLTRE LA BELLEZZA”

Domenica 21 luglio 2019

Piazza S. Francesco De Geronimo

Quartiere delle ceramiche Grottaglie(TA)

Un appuntamento d'estate, in una location d'eccezione, tra arte, musica e bellezza, elementi essenziali di raffinatezza e intraprendenza. Un evento che ha come scopo la valorizzazione del territorio, delle figure professionali e creative, dove l’eccellenza verrà riconosciuta e premiata. Nel contesto dell’evento saremo lieti di consegnare un riconoscimento più che meritato alla giornalista lucana di Telenorba Francesca Rodolfo per la sua sensibilità, passione, dedizione profuso per la bellezza, il suo contributo, attraverso i canali del Gruppo Norba, allo sviluppo della cultura e alla tutela e salvaguardia del patrimonio artistico-culturale attraverso la promozione delle eccellenze del territorio. Domenica 21 luglio 2019 a partire dalle ore 21 presso la bellissima piazza San Francesco De Geronimo, nel cuore del quartiere delle ceramiche a Grottaglie, si terrà l'evento fashion-hair "OLTRE LA BELLEZZA". L'Hair Stylist grottagliese Carmela Nuzzo creerà tre mood diversi con momenti di fascino ed emozioni per una serata unica. Interpretera' live acconciature glamour e iconiche in collaborazione con le sue bravissime Hair Stylist Elisa Ettorre,Cira Martini e Laura Anastasia, con la Stylist Carol Cordella AD dell’Atelier Cordella, prestigiosa e storica Maison di Lecce e per il Wedding Dress con lo Stylist Antonio Monopoli per Antonio Monopoli Maison di Carovigno. Per il trucco delle modelle MAKE UP ART PRO, Accademia Internazionale di Trucco MUA Silvia Persica. A “parlare” saranno gli abiti, i tessuti, le forme, il trucco, le acconciature, le scenografie. L’evento, presentato dalla straordinaria Francesca Rodolfo (giornalista e volto noto di TeleNorba), con la regia di Matteo Giua, Vita Giua e Andrea Giua sara' allietato dalla partecipazione canora del Tenore aretino di fama Nazionale e Internazionale David RIGHESCHI Fotografi di eccezione Fernando Santopietro, Nino Maggi e Marianna Fornaro dove cattureranno i momenti della serata On Stage e Backstage. Le modelle a cura dell'agenzia VISUAL TAG AGENCY - model coach Marta Spedicato.

Perché il titolo “oltre la bellezza”.

La bellezza esiste da sempre da quando Dio ha creato l’universo, noi custodi ci prendiamo cura della bellezza affinche’ seminiamo bellezza. La bellezza ha varie dimensioni, dalla natura prima,all’essere umano e alle sue opere poi. Ciò che si crea è bellezza ed affascina lo stesso creatore. Creare è un esperienza di stupore che sorprende, come quando ci troviamo di fronte a qualcosa che, venendoci incontro, ci interroga, ci interpella e ci crea stupore. È fonte di meraviglia e occasione di lode, in cui gioiamo della bellezza di un qualcosa che si porge alla nostra visione. Quindi la creazione diventa occasione di contemplazione e che ci invita a una risposta. Ed è per questo che l'acconciatrice Carmela Nuzzo ha deciso di unire la sua peculiarità professionale, entrando in sintonia e collaborando per un unico obiettivo: quello della promozione del bello, fra passato, presente e futuro! Quella di domenica 21 luglio sarà un’occasione unica, una vetrina importante attraverso la quale verranno esaltati e premiati talento e competenza. L'evento è patrocinato dal Comune di Grottaglie.