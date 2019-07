Le vittime sono un sorvegliato speciale e un imprenditore

Duplice omicidio in Calabria. I cadaveri di due uomini, uccisi a colpi d'arma da fuoco, sono stati trovati a Corigliano Rossano. Le vittime, secondo quanto si è appreso, sono un sorvegliato speciale, Pietro Greco, di 39 anni, di Castrovillari, ed un imprenditore, Francesco Romano, di 44 anni, che risulterebbe incensurato. Le vittime sono state trovate all'interno di un'auto in una zona di campagna della frazione Apollinara, nei pressi di un distributore di carburante.

Potrebbero essere stati uccisi a colpi di fucile Pietro Greco e Francesco Romano. E' quanto emergerebbe dai primi rilievi compiuti sui cadaveri. Secondo quanto si è appreso successivamente, anche Romano, imprenditore agricolo, era già noto alle forze dell'ordine ma per fatti meno gravi rispetto a Greco. Sul luogo del duplice omicidio sono al lavoro i tecnici dei Carabinieri in cerca di elementi utili per le indagini e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I cadaveri sono stati trovati da alcuni agricoltori che hanno subito avvertito i Carabinieri. Sarebbero stati crivellati a colpi di Kalashnikov e poi finiti con colpi sparati da una pistola calibro 9 Pietro Greco e Francesco Romano. Bossoli di entrambe le armi sono stati repertati sul posto. Dalle prime risultanze e dalle modalità, a dire degli investigatori, si tratta di un vero e proprio omicidio di mafia.