Magazzino devastato dal fuoco, si indaga sulla natura del rogo

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato nella notte a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, nei locali di un magazzino commerciale situato sopra il supermercato Conad. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenute quattro squadre con uomini e mezzi dei Vigili del Comando provinciale e di altri distaccamenti dei Vigili del fuoco di Cosenza. Una squadra è giunta anche dal distaccamento di Lauria (Potenza).

Il rogo che ha provocato ingenti danni è stato domato ma sono ancora in corso le operazione di smassamento dei materiali interessati dalle fiamme. In atto anche la messa in sicurezza dello stabile. L'edificio interessato dalle fiamme ospita diverse attività commerciale e,a breve, negli stessi locali avrebbe dovuto aprire i battenti anche un altro megastore. Tutte le ipotesi circa la natura dell'incendio sono al momento tenute in considerazione, dal dolo al fatto accidentale.