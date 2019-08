Entusiasmo per l'uscita del suo videoclip “Nisciun' è Comm'a tte”

Poco più che 18enne Anthony Petry sta spopolando sul web con la sua voce. Un vero e proprio fenomeno musicale, che nel giro di un paio di mesi ha scalato le vette della popolarità, con un successo straordinario. A poche ore dalla pubblicazione, il suo videoclip “Nisciun' è Comm' a te”, ha raggiunto oltre duemila visualizzazioni e centinaia di like sui social. Gli arrangiamenti sono affidati al maestro Vito Marotta insieme all’autore musicale Paolo D’Alterio.

Il famoso Maestro Enzo Rossi, autore e compositore di tutti i primi cd di Gigi D'Alessio e di numerosi brani di Anna Tatangelo, ha scoperto attraverso Facebook il talento di Anthony, ed ha voluto sentirlo dal vivo invitandolo nei sui studi a Latina, rimanendo entusiasta delle capacità espresse ed entrando, per volontà sua, a far parte del progetto di crescita del giovane artista. Anthony ha avuto inoltre l’onore di essere invitato nei giorni scorsi a cantare nel castello “La Sonrisa” da don Sabatino Polese in persona, fratello del compianto don Antonio Polese, il “Boss delle Cerimonie”, protagonista del reality tv su Real Time. Un’esperienza che ha emozionato in modo particolare Anthony che si è esibito incantando i presenti in sala. Altro evento importante alla festa rionale a Brusciano in provincia di Napoli, per un’esibizione in piazza davanti a migliaia di persone.

Ma vediamo chi è Anthony Petry, nasce ad Eboli e dall’età di quattro anni ha iniziato a coltivare la passione per il calcio, che l’ha visto giocare in diverse squadre di categoria, come la Biellese, dove ha vissuto per circa sei anni e dove ha conquistato un torneo giovanile in Spagna, risultando il miglior calciatore nel suo ruolo. Altra esperienza ed ultima in ordine di tempo, in Eccellenza lucana nelle fila del Real Senise nella stagione 2018/19. Nel frattempo però, il suo interesse per il canto è andato sempre aumentando, tant’è che negli spogliatoi a fine gara, si cimentava spesso in qualche esibizione per la felicità dei suoi compagni di squadra. Per sentire dal vivo Anthony, appuntamento il 13 settembre ad Eboli alla festa di “Santa Maria della Consolazione” con inizio alle ore 20:00, per un’esibizione insieme ad altri artisti,che sicuramente sarà un vero successo.

Claudio Sole