Schianto allo svincolo autostradale di Montalto. Era una giovane promessa in forza allo Scalea

Ancora un tragico incidente stradale. Questa mattina all’alba ha perso la vita nell’area dello svincolo autostradale di Montalto in provincia di Cosenza il 20enne Marco Calderaro, calciatore dilettante in forza allo Scalea.

Per cause che sono ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail. Il ragazzo questa sera era atteso a Sant’Agata d’Esaro per firmare con la locale squadra di calcio per la prossima stagione. Calderaro, che era una giovane promessa, aveva appuntamento per firmare col Real Sant’ Agata in Promozione, perché aveva già dato la sua parola, ma il tragico incidente lo ha impedito.