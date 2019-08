Brusco calo delle temperature tra mercoledì e giovedì

Stop al caldo africano. Dopo il weekend rovente, che ha visto picchi anche di 40 gradi in diverse zone della Penisola, in Italia torna il maltempo. Brusco calo delle temperature tra mercoledì e giovedì in quasi tutte le Regioni, dopo una domenica ritenuta la più calda dell'anno. Al Nord, per Ferragosto, è attesa un'ondata di grandine e temporali che farà abbassare la colonnina di mercurio.

Prevista anche neve in montagna. Qualche nube innocua sugli Appenini. Tempo variabile invece al Centro-Sud dove dovrebbe continuare a dominare il bel tempo, con qualche velatura e rovescio sparso.