Una lite scoppiata tra alcuni giovani ha causato il ferimento di un 23enne colpito con un coltello

Una lite tra turisti, scoppiata per futili motivi nella centrale Via Fiume Lao, è ben presto degenerata, trasformandosi in una vera e propria rissa. E dalle parole, purtroppo, si è passato ai fatti, visto un ragazzo di 23 anni, A.M. residente a Torino, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato. Il giovane è stato colpito in diverse parti del corpo.

Soccorso dai medici del 118 è stato successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza in elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini, su quanto accaduto sono condotte dai Carabinieri di Scalea coordinate dal capitano Andrea Massari. Dei fatti è stata informata anche la Procura della Repubblica di Paola.