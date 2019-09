E' alto circa un metro e 40, ha capelli castani, indossa una polo color verde e un pantaloncino blu

Paura in pieno centro a Bari per la scomparsa di un bambino di nove anni. La notizia che si è diffusa nel primissimo pomeriggio di oggi è stata battuta da alcuni organi di stampa ed anche confermata dalla Polizia locale. A dare l'allarme sarebbe stata la mamma del bambino che stava facendo la spesa nel supermercato Doc in via Melo prima di tornare a casa in via Prospero Petroni: forse approfittando di un attimo distrazione della donna, il bambino si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Allo stato non si battono altre piste, anche se sta montando la paura di qualcosa di diverso.

Immediatamente sono state inviate in zona stazione e centro diverse pattuglie, anche della Polizia locale, per cercare il bambino le cui descrizioni sono state diramate alle varie autorità: è alto circa un metro e 40, ha capelli castani, indossa una polo color verde pisello e un pantaloncino blu. Chiunque dovesse incrociarlo informasse le autorità (113 o Polizia locale): secondo quanto si è appreso alcuni commercianti del centro lo avrebbero visto vagare, ma si tratta di notizie allo stato con confermate.