Statale chiusa al traffico nei pressi di Montegiordano, al confine con la Basilicata

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le 7.30 sulla statale 106, nei pressi di Montegiordano (Cs), direzione Reggio Calabria, al confine tra Calabria e Basilicata. Un camion telonato per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato terminando la sua corsa sulle barriere laterali della corsia di marcia. Fortunatamente per l'autista solo qualche escoriazione con tanto spavento.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas, che ha provveduto immediatamente a chiudere la strada, con il conseguente traffico bloccato e con una lunga coda di automezzi. A lavoro anche il personale della ditta Stigliano per il recupero del mezzo mediante la gru e il trasporto per la messa in sicurezza. Il traffico sulla corsia è rimasto bloccato per oltre due ore.

Cla Sol