L'incidente si è verificato a Brancaleone in un tratto del vecchio tracciato

Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto sulla statale 106, a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria tra un'auto Fiat 500 ed un pulmino adibito al trasporto di persone. La vittima è un uomo di 74 anni, di nazionalità svedese.

L'incidente si è verificato in un tratto del vecchio tracciato non ancora oggetto di ristrutturazione, poco distante dal centro abitato del comune ionico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per rimuovere i due automezzi. La statale è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi e poi per la rimozione dei mezzi.