Sul posto anche l'elisoccorso. Il traffico ha subito dei rallentamenti

Un grave incidente si è verificato poco dopo le ore 16.00 di oggi pomeriggio sulla Strada Statale 106 Jonica all'interno di una galleria in territorio di Montegiordano, direzione Reggio Calabria, dove per cause in corso di accertamento, una Mercedes Classe A ha perso il controllo, andando a terminare la sua corsa sul muro laterale della galleria.

A bordo dell’auto, un uomo e una donna di 38 e 36 anni entrambi della provincia di Cosenza. A causa delle ferite riportate è stato necessario l'intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l'uomo in codice rosso. La donna invece, è stata trasportata in ambulanza d’urgenza all’ospedale di Policoro. Entrambi però non sembrerebbero in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto, mentre la Polizia stradale del dipartimento di Trebisacce, e le squadre dell'Anas si sono occupati della gestione del traffico, che è stato deviato sul vecchio tracciato. A lavoro anche la ditta Stigliano per il recupero del mezzo.