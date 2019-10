In un frontale tra due auto ferite anche altre due persone

Era da poco passata la mezzanotte, quando sulla Statale 107, nel territorio di Rende, in provincia di Cosenza, tra gli svincoli di Surdo e Piano Monello, quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale. Le autovetture coinvolte nell’incidente sono una Volkswagen Polo ed una Citroen C3. I quattro giovani deceduti viaggiavano a bordo della Polo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l’altro automezzo.

Nel drammatico bilancio dello scontro si contano anche due feriti che sono stati trasportati all’ospedale dell’”Annunziata” di Cosenza. Le due vetture coinvolte sarebbero entrate in collisione frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell’Anas.