L’uomo viveva da solo al primo piano di una palazzina

Un 68enne è rimasto ucciso nell’incendio del suo appartamento. E’ accaduto questa mattina a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, nel Vallo di Diano a confine con la Basilicata.

L’uomo che viveva da solo, a quanto pare, sarebbe deceduto per le ustioni riportate nell’incendio che ha coinvolto l’abitazione situata al primo piano di una palazzina. Sul posto i caschi rossi che hanno spento le fiamme, la Polizia Municipale e i Carabinieri che stanno ora ricostruendo quanto accaduto per capire le cause che hanno scatenato il rogo e i sanitari del 118.