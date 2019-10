Sicurezza a rischio sulle carreggiate dell'autostrada, con rischio incidenti

L’A2, autostrada del Mediterraneo è diventata in alcuni tratti, ricadenti tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, regno incontrastato di animali. Un gregge di pecore ha invaso la carreggiata sul tratto Gioia Tauro-Rosarno percorrendola in senso opposto. Nei giorni scorsi, invece, come si ricorderà, sulla corsia sud nel tratto tra Mileto e Rosarno, erano state alcune mucche a prendere possesso della carreggiata.

E’ evidente, anche in considerazione che simili episodi si susseguono, che esiste un problema di sicurezza che dovrebbe essere affrontato con determinazione per evitare che future “invasioni” delle corsi autostradali possano causare incidenti molti seri.