Trovato dai carabinieri con flaconi di metadone vicino al Sert

I Carabinieri di Crotone hanno arrestato un 51enne, che percepiva il reddito di cittadinanza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nelle vicinanze del Sert, hanno sottoposto l'uomo ad una perquisizione personale trovando un flacone di metadone da 100 ml integro ed altri flaconi vuoti. In una successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri flaconi di metadone, per un totale di 110 ml, sprovvisti di etichettatura, due grammi di marijuana e materiale per la pesatura e confezionamento. L'uomo è stato quindi posto ai domiciliari.

Durante lo stesso servizio, i carabinieri hanno denunciato stato di libertà un 57enne di Isola Capo Rizzuto, residente a Crotone, sorvegliato speciale di ps con obbligo di soggiorno, anch'egli titolare di reddito di cittadinanza, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L'uomo è stato trovato con 5 grammi di marijuana e materiale per la pesatura.