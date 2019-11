E' comparso nei giorni scorsi sul tratto di strada del comune di Villapiana

Il nuovo “scout speed”, già in dotazione alle Forze dell’Ordine nel Centro-Nord d’Italia, nei giorni scorsi è comparso anche sulla Strada Statale 106 e precisamente sul tratto di strada del comune di Villapiana, in provincia di Cosenza. Il nuovo e sofisticato sistema in realtà non si fa riconoscere e individua repentinamente chi viaggia oltre il limite di velocità consentito nel tratto di strada.

E non solo, perché il cosiddetto “Autovelox in modalità dinamica”, oltre a intercettare chi supera il limite di velocità, attraverso la rilevazione della targa dell’auto controlla, in tempo reale, anche se l’auto è regolarmente assicurata e se è stata sottoposta a revisione nei termini previsti. Inoltre, lo Scout Speed è dotato di puntamento a raggi infrarossi e funziona anche nelle ore serali e notturne.