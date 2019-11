L'impatto avrebbe provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone

La strada della morte continua a mietere vittime. Un grave incidente si è consumato questa mattina verso le ore 10.00 sulla SS 106 Reggio Calabria-Taranto, all’altezza di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria. Da una prima ricostruzione pare siano state coinvolte almeno tre automobili, che per cause in fase di accertamento si sarebbero scontrate tra loro.

L'impatto avrebbe provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone di cui due in maniera grave. Sul posto è giunta la Polizia stradale, gli uomini dell'Anas, i Vigili del Fuoco e almeno tre ambulanze con il personale del 118 a lavoro per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte. Al momento è ancora chiuso il tratto in entrambi i sensi di marcia.