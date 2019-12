Send by email

Nell'abitazione dell'uomo i militari hanno trovato cocaina per un valore di circa 6mila euro

Un 33enne di Campagna, in provincia di Salerno è stato arrestato per droga a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieri che da qualche tempo lo tenevano sotto controllo.

Nell'abitazione dell'uomo i militari hanno trovato cocaina per un valore di circa 6mila euro, in parte già suddivisa in dosi. Sequestrati anche due bilancini di precisione e diverso materiale utile al confezionamento delle dosi insieme ad una somma di denaro di 700 euro.