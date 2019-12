Send by email

Cadavere è stato scoperto dopo la segnalazione dei vicini ai Vigili del Fuoco

Era morto da otto giorni ma nessuno lo sapeva. A vegliare su di lui il suo cane, un incrocio di pastore tedesco, che non si è allontanato nemmeno all'arrivo dei soccorritori. Il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, che viveva solo in un appartamento a Taranto, è stato trovato dai Vigili del Fuoco, allertati dai vicini di casa.

L'uomo era disteso per terra vicino al letto, con accanto il suo cane. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Nessun segno di violenza è stato rilevato dal medico legale. Il cane è stato preso in consegna dai veterinari dell'Asl.