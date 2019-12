A perdere la vita una donna originaria di Ginosa di 66 anni. Feriti il marito e un operaio dell'Anas

Incidente mortale sulla strada Statale 106, in direzione Reggio Calabria nel territorio di Castellaneta, in provincia di Taranto intorno alle 13.00 di oggi. A perdere la vita, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, una donna originaria di Ginosa di 66 anni. Verserebbe invece in gravi condizioni il marito della vittima che era alla guida dell’auto sulla quale viaggiavano i coniugi.

La vettura, per cause in corso di accertamento, avrebbe tamponato un furgone di un’impresa Anas presente sul luogo per effettuare dei lavori di manutenzione. Nel sinistro sarebbe rimasto ferito anche un operaio dell’impresa. Sul posto sono prontamente intervenuti le squadre Anas, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto e della compagnia di Castellaneta, il 118, i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.