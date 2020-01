Diverse le auto che sono rimaste danneggiate ma senza gravi conseguenze per i passeggeri

Incidente nella serata di ieri sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel territorio di Polla. Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per le persone. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:30 nel tratto tra Atena Lucana e Polla, in direzione Nord.

Pare che un camion, abbia perso una ruota che poi ha colpito diverse auto che sono rimaste danneggiate. Gli automobilisti sono rimasti illesi. Sul posto immediato l’intervento degli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Sala Consilina per gli accertamenti del caso e per la gestione del traffico veicolare che ha subito dei rallentamenti.