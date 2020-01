Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Ha impugnato un coltello da cucina ed ha accoltellato il marito di 39 anni

Tragedia sfiorata quest'oggi a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dove una donna 35enne, in stato di gravidanza, in preda ad un raptus improvviso ha impugnato un coltello da cucina ed ha accoltellato il marito di 39 anni. Il grave gesto sarebbe scaturito al culmine di una lite probabilmente dovuta a futili motivi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, chiamati da alcuni vicini, e successivamente l'elisoccorso, che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale "Annunziata" di Cosenza.

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri della locale stazione stanno indagando sull'episodio, che al momento non sarebbe ben chiaro.