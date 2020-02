Orrore nel cosentino, cane impiccato e gettato nei rifiuti

Il cane probabilmente impiccato è stato rinvenuto nei pressi di un cassonetto a Corigliano

Ennesimo atto di violenza e di disumanità; non ci sono parole che descrivono più di un'immagine, se pur cruda, di quanto sia disposta la gente a spingersi per far male, in questo caso ad un animale.

L'ennesimo cane probabilmente impiccato è stato rinvenuto nei pressi di un cassonetto a Corigliano. Le foto sono state diramate solo nella tarda giornata di ieri, nonostante quello che risalta agli occhi è che il il pastore tedesco è già in stato di decomposizione.

Non si conoscono gli autori del gesto e l'amministrazione comunale si sta già attivando all'installazione di fotocellule al fine di monitorare il territorio da qualunque atto incivile grande più e quanto questo.

Fonte: calabrianews.it