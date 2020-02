Qualcuno ha diffuso improvvisamente notizie di un cittadino di origine cinese affetto dal virus

Si è diffusa nella giornata di ieri la notizia di un possibile caso di Coronavirus a Trebisacce nell'Alto Jonio cosentino in Calabria. Il sindaco Franco Mundo tramite il suo profilo Facebook ha voluto rassicurare la cittadinanza: "Qualcuno ha diffuso improvvisamente notizie di un cittadino di origine cinese affetto da Coronavirus, dimorante a Trebisacce.

Al momento nessuno mi ha comunicato nulla, per cui ritengo che si tratti di una falsa notizia di qualche buontempone. Il primo ad essere avvisato, per legge, deve essere il sindaco! Io non so nulla! Comunque basta verificare Televideo. Ho segnalato il tutto anche ai Carabinieri per le opportune verifiche e accertamento di responsabilità".