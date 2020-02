Coronavirus, a Buccino persone provenienti da Codogno messe in quarantena

Messe in quarantena con sorveglianza attiva per almeno 14 giorni

A Buccino, centro del salernitano a confine con il nord della Basilicata, diverse persone provenienti da Codogno, comune del Lodigiano focolaio del Coronavirus, e da Piacenza dove il virus ha fatto registrare diversi casi, sono state messe in quarantena con sorveglianza attiva per almeno 14 giorni con ordinanza del sindaco Nicola Parisi. Pertanto non dovranno lasciare le loro abitazioni per due settimane e non dovranno avere contatti con altre persone. Dovranno quindi seguire tutte le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie e dal Ministero della Salute. Inoltre a Buccino, in via del tutto precauzionale, è stata ordinata la sospensione dei servizi educativi dell?infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di tutte le manifestazioni o iniziative da oggi e fino al 1° marzo.