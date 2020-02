Coronavirus, c’è il primo contagio accertato al Sud Italia

A confermarlo è stata la stessa Regione Siciliana che ha avviato l'iter di quarantena

Tra gli ultimi casi accertati di Coronavirus c'è quello di una donna bergamasca in vacanza a Palermo, il primo caso in assoluto in Sicilia e nel Sud Italia. La donna, presente nel capoluogo con una comitiva, è risultata positiva al Coronavirus dopo che ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

A confermarlo è stata la stessa Regione Siciliana che ha avviato l'iter di quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone entrate a stretto contatto con i turisti. La comitiva, secondo quanto riportato da Ansa, risiedeva in un albergo del centro città. Secondo l'ultimo bollettino diramato da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nonché commissario per l'emergenza da Coronavirus, i casi accertati in Italia sono oltre 230 e 7 le vittime. Stando alle informazioni trapelate sono 101 i ricoverati con sintomi, 27 in Terapia intensiva e 94 in isolamento domiciliare.

Sono divisi tra Lombardia (173, più 6 vittime), Veneto (32, più 1 vittima), Emilia Romagna (18), Lazio (3), Piemonte (3), Alto Adige (1) e Sicilia (1).