Coronavirus, in Calabria pronti altri 50 posti di terapia intensiva

Prevista anche l'attivazione in una seconda fase di un ospedale Covid per ciascuna azienda sanitaria

"La Regione Calabria ha predisposto il piano operativo per l'emergenza Coronavirus, con delle nuove postazioni per le aziende ospedaliere". E' quanto rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. "Il piano operativo di emergenza prevede, fra l'altro - prosegue Santelli - l'attivazione di ulteriori 50 posti letto in Terapia Intensiva e 140 posti tra Malattie Infettive e Pneuomologia, sempre da attivare in tempi stretti.

È prevista, inoltre, l'attivazione - in una seconda fase - di un ospedale Covid per ciascuna area/azienda sanitaria provinciale, per accogliere eventuali pazienti positivi, sintomatici e che hanno necessità di assistenza sanitaria da parte di specialisti e di ausili. Vengono individuate, infine, per ciascuna area/azienda sanitaria provinciale gli ospedali, attualmente dismessi, da destinare ad eventuali quarantene generalizzate".