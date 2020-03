In quarantena i comuni di Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano

Send by email

E’ quanto stabilito questa sera dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca

Dopo Ariano Irpino, dove nelle ultime ore si è registrato un aumento di casi positivi al coronavirus, da oggi al 31 marzo, quattro comuni salernitani finiscono in quarantena: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano. E’ quanto stabilito questa sera dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con apposita ordinanza n. 18 del 15/03/2020.

In questi comuni vige:

il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone presenti in questi comuni, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione della attività negli uffici pubblici ad eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione civile.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La trasgressione potrà essere punita con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a 206 euro.