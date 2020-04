Send by email

Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km SE da Nusco (Avellino) alle 07:35:21 ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Mercato San Severino, Solofra, Paduli, Giffoni Valle Piana, Calabritto, Avellino, Battipaglia, San Leucio del Sannio. La scossa è stata avvertita in forma leggera anche in alcuni centri della vicina Basilicata. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.

Il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Centinaia le telefonate giunte ai Vigili del fuoco con molte persone che si sono riversate in strada.