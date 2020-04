Send by email

Secondo lo studio effettuato insieme a Cosenza possono ripartire anche Potenza e altri centri

Spesso fanalino di coda in altri tipi di classifiche; questa volta la Calabria e Cosenza possono vantare un primo posto per quanto riguarda la fase 2 del Covid.

E' con grande soddisfazione che stamattina abbiamo appreso dai giornali che,secondo uno studio di "Ernest & Young", la nostra città calabrese è tra le prime in Italia a poter ripartire, grazie ai fattori sanitari, economici e sociali. La resilienza forzata è stata fatta bene ed i contagi sono ai minimi storici.



Secondo l'indagine più del 20% delle città italiane ancora non sono pronte. Secondo lo studio effettuato, insieme a Cosenza, possono ripartire alla grande anche Cagliari, Bari, Lecce, Perugia, Potenza, Livorno, Sassari, Siena, Pisa, Pordenone e Udine. Finalmente possiamo dire che gli ultimi saranno i primi. Il Sindaco Occhiuto ha ben accolto la notizia complimentandosi con i cittadini per il loro esemplare comportamento.