Unità abitative e case vacanze gratuite. I clienti dovranno solo farsi carico delle spese di sanificazione

Mare si o mare no? Il dilemma sta arrovellando le menti degli italiani, o perlomeno di quei pochi fortunati che potranno godere delle vacanze. Essendo rimasti fermi per molto tempo, probabilmente alcuni imprenditori decideranno di lavorare lo stesso ad agosto, e di conseguenza, anche i loro dipendenti. In questo caso parliamo di un imprenditore calabrese: Matteo Cassiano, che ha deciso di regalare vacanze gratis a chi ha sconfitto il Covid-19. Dal 1 giugno, il signor Cassiano, si impegna a rendere disponibili unità abitative e case vacanze gratuitamente. I clienti dovranno solo farsi carico delle spese di sanificazione dei locali.



Chi ha sconfitto il Covid-19 potrà godere gratuitamente delle nostre perle meridionali: in Calabria, Marina di Tortora, Praia a Mare e San Nicola Arcella. In Basilicata invece a Maratea. Posti a disposizione anche in altre località rinomate d'Italia: Porto Cervo, Forte dei Marmi, Milano e Roma per il turismo culturale. Che dire tanto di cappello a questo grande imprenditore che con questa iniziativa cercherà di dare un input positivo al settore turistico della nostra terra.

Valentina Scriva