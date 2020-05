Send by email

La tragedia è avvenuta davanti agli occhi di moglie e figlia in località Trinità di Sala Consilina inutili i soccorsi

Tragedia a Sala Consilina località nel Vallo di Diano in provincia di Salerno, dove un uomo è morto travolto da un trattore. L’incidente è avvenuto in località Trinità, alle porte della cittadina. A perdere la vita, un uomo di 80 anni che si trovava in un campo agricolo nei pressi della sua abitazione. Il dramma si è consumato davanti agli occhi della moglie e della figlia dell’uomo, che hanno assistito all’incidente.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri e i Vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.