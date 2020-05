In uno scontro violento tra due auto decedute due persone ed un ferito in gravi condizioni

Una domenica di sangue sulle strade calabresi a causa di un grave incidente stradale con due morti e un ferito grave. L'impatto fatale è avvenuto intorno alle ore 11.30 sulla strada statale 18, in prossimità di Diamante. A perdere la vita un uomo che viaggiava su una Mini Cooper e una donna residente a Tortora, che viaggiava insieme al marito su una Fiat Cinquecento.

Sono in corso le indagini della Polizia stradale di Scalea per risalire alle cause dell'incidente. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la Mini Cooper in prossimità della curva, per cause in corso d’accertamento, sia finita contro la Cinquecento che viaggiava in senso opposto, direzione Praia a Mare.