Nella mattinata di oggi a Vallo della Lucania è divampato un incendio sul tetto del Palazzo Vescovile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, i volontari della Protezione civile, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Le operazioni di spegnimento hanno visto l'intervento di alcuni volontari, come riporta Infocilento, con l’ausilio di un estintore, ed hanno tentato subito di domare il rogo in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco. Ad assistere alle operazioni anche il vescovo, Mons. Ciro Miniero. Da comprendere le cause del rogo che hanno interessato il tetto dove sono presenti anche dei pannelli solari, ma si ipotizza possa essere stato un corto circuito dell'impiato elettrico.