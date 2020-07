Send by email

Lo scontro è avvenuto tra un auto ed un pullman di linea diretto in Sicilia

Pauroso incidente stradale la notte scorsa all'interno di una galleria direzione sud in territorio di Montegiordano in provincia di Cosenza, a pochi chilometri con il confine lucano, che ha visto coinvolti una Ford Mondeo con alla guida un 20enne e un pullman di linea che si dirigeva in Sicilia. Purtroppo il giovane alla guida dell'auto è deceduto, ferito gravemente il passeggero, che era al suo fianco, trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro.

Ancora incerta la dinamica dell'impatto tra i due mezzi, che si sono scontrati violentemente tra di loro. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, per risalire alle reali dinamiche dell'incidente, i sanitari del 118 ed il personale dell'Anas che ha provveduto a deviare il traffico sul vecchio tracciato. Per la rimozione dei veicoli incidentati è intervenuta la ditta Stigliano con i suoi mezzi.