Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Hanno perso il sentiero anche a causa del forte temporale che li ha sorpresi lungo la via del ritorno

Una complessa operazione di soccorso iniziata nel pomeriggio, si è la mattina seguente ad opera del Soccorso alpino e speleologo Calabria e Basilicata e del Soccorso alpino della Guardia di finanza. L'allarme è scattato quando una coppia di escursionisti ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. I due, dopo aver raggiunto la cima di Timpone Viggianello nel ritornare al punto di partenza a Timpone del Dragone, sul Pollino, hanno perso il sentiero anche a causa del forte temporale che li ha sorpresi lungo la via del ritorno.

Grazie alle istruzioni impartite dai soccorritori, i dispersi sono riusciti ad inviare le proprie coordinate. I due erano finiti in fondo ad un lungo canalone, zuppi d'acqua e al limite dell'ipotermia. Sono stati ritrovati da due squadre congiunte del Soccorso alpino e Sagf per un totale di 24 tecnici, che non senza fatica, sono riusciti a recuperare gli escursionisti e consegnarli all'ambulanza dopo esser riusciti a risalire tutto il lungo canalone e dopo aver fatto loro indossare nuovi indumenti e gilet termici.