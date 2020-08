Danni ingenti e molti interventi dei Vigili del fuoco per rimuovere alberi abbattuti

Tanta paura nel pomeriggio di oggi a Rocca Imperiale, centro dell'alto jonio cosentino a confine con la Basilicata, per una violenta ed improvvisa tromba d'aria. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Corigliano Rossano e distaccamento volontario di Trebisacce, che hanno dovuto fronteggiare numerose richieste di soccorso. Molte segnalazioni hanno riguardato tetti e infissi divelti, alberi abbattuti e disagi alla circolazione stradale.

Non risultano al momento feriti, anche se nella zona a ridosso della spiaggia si sono avuti attimi di panico quando alcuni tavolini sono letteralmente volati da un bar andando a finire addosso ad alcune persone che erano in fuga in cerca di riparo. Alcune auto in sosta, hanno riportato danni alle carrozzerie e vetri in frantumi. E' stato richiesto un ulteriore supporto ai Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, nella vicina provincia di Matera che sono arrivati in soccorso

per rimuovere alberi e detriti vari in strada. La giornata di oggi ha fatto registrare in alcune zone un primo calo delle temperature per l’ondata di maltempo prevista in questa settimana, con alcuni temporali e diverse trombe marine segnalate soprattutto lungo la fascia tirrenica nei territori di Praia a Mare, Scalea e Maratea.