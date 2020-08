Ad essere coinvolta una Porche Macan andata improvvisamente in testacoda

Nel pomeriggio di ieri incidente stradale sulla strada Statale 106 nel territorio compreso tra Roseto Capo Spulico e Montegiordano, sulla carreggiata in direzione Taranto. Ad essere coinvolta una Porche Macan che complice il manto stradale bagnato dalla pioggia, è andata improvvisamente in testacoda andando a sbattere contro le barriere laterali. Fortunatamente i due occupanti del mezzo si sono presi soltanto un grande spavento senza gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti una volante della Polstrada della sezione di Trebisacce per i rilievi del caso, il personale dell'Anas per il ripristino e la messa in sicurezza del manto stradale e i mezzi del soccorso stradale della ditta Stigliano per il recupero del veicolo incidentato. Il traffico ha subito dei rallentamenti viaggiando su una sola corsia nel tratto dell'incidente.

Cla Sol