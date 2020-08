Send by email

Famosa insieme a Uccio De Santis in tante barzellette raccontate da Mudù

Lutto nel mondo dello spettacolo pugliese. E’ morta l’attrice barese Mariolina De Fano, che il prossimo 14 ottobre avrebbe compiuto 80 anni. La De Fano è stata rinvenuta senza vita nel suo appartamento barese, dopo essere stata colpita da un malore. Ad allertare i sanitari del 118 è stato il fratello dell’attrice, ma per Mariolina non c’è stato nulla da fare.

Volto noto del cinema e della tv fin dall’età di tre anni, il suo esordio fu sul palco del dopolavoro ferroviario di Bari con una poesia scritta dal padre, l’autore dialettale e poeta Vito De Fano, ma il suo grande successo è legato alle serie tv comiche che per anni hanno riempito (e lo fanno ancora) il palinsesto di Telenorba e fatto ridere generazioni di pugliesi (e non solo). Amante della sagace battuta e dell’uso del dialetto barese, quello vero, restano le sue maschere comiche insieme a Uccio De Santis in tante barzellette raccontate da Mudù.