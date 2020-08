I due uomini originari di Vercelli sono morti carbonizzati tra le fiamme del mezzo

Un aereo da turismo con due persone a bordo A.G., di 68 anni, e R.S., di 66, entrambe decedute, è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Il fatto è accaduto in contrada Murata. Sul luogo dell'incidente aereo sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, Carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del fuoco, ma per i due occupanti del velivolo, che avrebbe perso quota per cause che sono in corso di accertamento, non c'è stato nulla da fare.

I soccorritori giunti sul luogo dove è precipitato l'ultraleggero hanno trovato all'interno i corpi carbonizzati dei due occupanti. L'aereo da turismo ha infatti preso fuoco e le fiamme hanno fatto alzare una fitta colonna di fumo sulla zona dove si trovano degli aranceti. I due, piloti esperti, erano giunti in Calabria da Vercelli domenica scorsa ed erano appena decollati per fare ritorno nella loro città.